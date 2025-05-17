Bugünkü maçlar 17 Mayıs Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 17 Mayıs Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
17 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
19:00 Adana Demirspor - Hatayspor (beIN Sports 1)
İngiltere - FA Cup Final
18:30 Crystal Palace - Manchester City (TRT Tabii Spor)
Serie A
Ligue 1
22:00 Marsilya - Rennes
22:00 RC Strasbourg - Le Havre
22:00 PSG - Auxerre
22:00 Saint-Etienne - Toulouse
22:00 Lens - Monaco
22:00 Nice - Brest
22:00 Nantes - Montpellier
22:00 Lyon - Angers
Bundesliga
16:30 Heidenheim - Werder Bremen
16:30 Freiburg - Eintracht Frankfurt
16:30 Mönchengladbach - Wolfsburg
16:30 St. Pauli - Bochum
16:30 Hoffenheim - Bayern Münih
16:30 RB Leipzig - Stuttgart
16:30 Borussia Dortmund - Holstein Kiel
16:30 Mainz 05 - Bayer Leverkusen
16:30 Augsburg - Union Berlin
Portekiz - Premier Lig
20:00 Sporting CP - Vitoria Guimaraes
20:00 Porto - Nacional
20:00 Farense - Santa Clara
20:00 Arouca - Boavista
20:00 Estoril - Estrela
20:00 Sporting Braga - Benfica
20:00 AVS - Moreirense
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