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Haberler Futbol Bugünkü maçlar 17 Mayıs Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 17 Mayıs Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 17 Mayıs Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 08:13
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Bugünkü maçlar 17 Mayıs Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 17 Mayıs Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

17 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

19:00 Adana Demirspor - Hatayspor (beIN Sports 1)

İngiltere - FA Cup Final

18:30 Crystal Palace - Manchester City (TRT Tabii Spor)

Serie A

21:45 Genoa - Atalanta

Ligue 1

22:00 Lille - Reims

22:00 Marsilya - Rennes

22:00 RC Strasbourg - Le Havre

22:00 PSG - Auxerre

22:00 Saint-Etienne - Toulouse

22:00 Lens - Monaco

22:00 Nice - Brest

22:00 Nantes - Montpellier

22:00 Lyon - Angers

Bundesliga

16:30 Heidenheim - Werder Bremen

16:30 Freiburg - Eintracht Frankfurt

16:30 Mönchengladbach - Wolfsburg

16:30 St. Pauli - Bochum

16:30 Hoffenheim - Bayern Münih

16:30 RB Leipzig - Stuttgart

16:30 Borussia Dortmund - Holstein Kiel

16:30 Mainz 05 - Bayer Leverkusen

16:30 Augsburg - Union Berlin

Portekiz - Premier Lig

20:00 Sporting CP - Vitoria Guimaraes

20:00 Porto - Nacional

20:00 Farense - Santa Clara

20:00 Arouca - Boavista

20:00 Estoril - Estrela

20:00 Sporting Braga - Benfica

20:00 AVS - Moreirense

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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