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Haberler Futbol Al Raed-Al Ittihad maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Raed-Al Ittihad maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 32. haftasında Al Raed ile Al Ittihad karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Raed-Al Ittihad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 16:42 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 16:43
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Al Raed-Al Ittihad maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Raed-Al Ittihad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Raed ile Al Ittihad karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Raed-Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL RAED-AL ITTIHAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Raed-Al Ittihad maçı 15 Mayıs Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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