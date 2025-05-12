Al Hilal-Al Orubah maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Hilal-Al Orubah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Hilal ile Al Orubah karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Hilal-Al Orubah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL HILAL-AL ORUBAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Hilal-Al Orubah maçı 12 Mayıs Pazartesi günü saat 19.05'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.