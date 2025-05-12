CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Hilal-Al Orubah maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Hilal-Al Orubah maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 31. haftasında Al Hilal ile Al Orubah karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Hilal-Al Orubah maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 11:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Al Hilal-Al Orubah maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Hilal-Al Orubah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Hilal ile Al Orubah karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Hilal-Al Orubah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL HILAL-AL ORUBAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Hilal-Al Orubah maçı 12 Mayıs Pazartesi günü saat 19.05'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası finalini yönetecek hakem açıklandı!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
İspanya ikiye bölündü! El Clasico sonrası Arda Güler tepkisi…
İşte kare kare PKK'yı lağveden kongre! 232 sözde delege katıldı... İki farklı noktada yapıldı
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan: Etkinlikler ücretsiz olacak
G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Morata kararı! G.Saray'dan Morata kararı! 11:19
Lemina: G.Saray şu anda tarih yazıyor Lemina: G.Saray şu anda tarih yazıyor 10:54
Livakovic paylaşılamıyor! İşte peşindeki takımlar Livakovic paylaşılamıyor! İşte peşindeki takımlar 10:50
Atalanta-Roma maçı ne zaman? Atalanta-Roma maçı ne zaman? 10:48
G.Saray taraftarından dev kampanya! G.Saray taraftarından dev kampanya! 10:44
Pacers seriyi 3-1'e getirdi Pacers seriyi 3-1'e getirdi 10:25
Daha Eski
Venezia-Fiorentina maçı ne zaman? Venezia-Fiorentina maçı ne zaman? 10:02
Kayserispor-Antalyaspor maçı saat kaçta? Kayserispor-Antalyaspor maçı saat kaçta? 09:12
"Beşiktaş maçı sonrası kendini sorgulamalı!" "Beşiktaş maçı sonrası kendini sorgulamalı!" 09:01
G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak 08:57
Bugünkü maçlar 12 Mayıs Pazartesi Bugünkü maçlar 12 Mayıs Pazartesi 07:38
Napoli'den kritik puan kaybı! Napoli'den kritik puan kaybı! 00:51