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Traktör taraftarları şampiyonluğu İstanbul'da kutladı

İran 1. Futbol Ligi'nde (Pers Körfez Pro Lig) şampiyonluğa ulaşan Traktör takımının taraftarları, İstanbul'da kutlama düzenledi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 21:48
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Traktör taraftarları şampiyonluğu İstanbul'da kutladı

İran 1. Futbol Ligi'nde (Pers Körfez Pro Lig) şampiyonluğa ulaşan Traktör takımının taraftarları, İstanbul'da kutlama düzenledi.

İran'da Türklerin en büyük ve en fazla taraftarı olan takımı Traktör, geçen hafta tarihinde ilk şampiyonluğunu garantiledi.

İstanbul'da yaşayan Traktör taraftarları, şampiyonluk coşkusunu yaşamak için Kağıthane'deki Sadabad Camisi önünde bir araya geldi. Taraftarlar, Traktör'ün ligin 29. haftasında sahasında Nessaci Mazenderan ile yaptığı maçın bir bölümünü izledi.

Traktör forması giyen çok sayıda taraftar, Türkiye ve Azerbaycan bayrakları taşıdı. Marşlar ve şarkılarla eğlenen taraftarlar, yöresel halk oyunlarını oynayarak şampiyonluğu kutladı.

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