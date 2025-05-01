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Haberler Futbol Al Akhdoud - Al Wahda maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Akhdoud - Al Wahda maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 30. haftasında Al Akhdoud ile Al Wahda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Akhdoud - Al Wahda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 11:25
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Al Akhdoud - Al Wahda maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Akhdoud - Al Wahda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Akhdoud ile Al Wahda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Akhdoud - Al Wahda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL AKHDOUD - AL WAHDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Akhdoud - Al Wahda maçı 1 Mayıs Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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