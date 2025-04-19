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Haberler Futbol MHK Nisan Ayı Hakemlik Kampı gerçekleştirildi

MHK Nisan Ayı Hakemlik Kampı gerçekleştirildi

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen ve Hakem İşleri Koordinatörlüğü tarafından organize edilen Nisan Ayı Hakem Kampı, 15-17 Nisan 2025 tarihleri arasında TFF Riva Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Seminere, Üst Klasman Hakemleri (ÜKH) ve VAR kadrosu katılırken; eğitim programı, MHK koordinasyonunda ve TFF/UEFA profesyonellerinin katkılarıyla tamamlandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 14:27
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MHK Nisan Ayı Hakemlik Kampı gerçekleştirildi

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK üyelerinin yönetiminde gerçekleştirilen seminerde, 17 Nisan Perşembe günü TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş katıldı ve hakemlerle karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Eğitime, Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo Pereira, Hakem Eğitim Danışmanı Alan Snoddy, VAR Danışmanı Joao Capela, Ulusal Eğitimciler ve TFF Hakem Atletik Performans Departmanı tam kadro katıldı.

Hakemlerin teknik ve fiziksel gelişimlerine odaklanıldı

Seminer, MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Programın ilk günü Vitor Melo Pereira tarafından yapılan eğitim seanslarından sonra yapılan antrenman ile tamamlandı.

İkinci gün; sabah seansında hakemlerin vücut yağ ölçümleri yapılırken ardından hakemlerin teknik ve fiziksel gelişimlerine odaklanan eğitimlerle devam edildi. MHK, Alan Snoddy ve Joao Capela tarafından Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve UEFA güncel kliplerinden oluşan video analizleri, grup çalışmaları ve geri bildirimleri gerçekleştirildi.

Teorik eğitimler sonrasında; 48 hakemin katıldığı 8 takımdan oluşan rekreatif mini futbol turnuvası müsabakaları hakemler arasında organize edildi.

Eğitimin üçüncü gününde Joao Cepela tarafından Süper Lig, 1. Lig görüntülerinden oluşan VAR değerlendirme seansları yapıldı. Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural'ın konuşması sonrasında ise Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hakemlere yaptığı kapanış konuşmasının ardından MHK Nisan Ayı Semineri tamamlandı.

Sezon içindeki VAR Değerlendirme kursları ile seçilip AVAR olarak görev alan hakemlerin VAR görevi için gelişimlerinin değerlendirilmesi, Joao Capela tarafından Sebahattin Şahin koordinasyonunda gerçekleştirildi. 4 VAR adayı için 2 istasyonda yapılan simülasyon çalışmalarında, aday hakemlerin yanında, Joao Capela kontrolünde VAR kadrosundan hakemler de yer aldı.

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