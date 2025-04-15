Türkiye'de Türk hakem olmalı

Türkiye'de hakemlerin en çok konuşulduğu, "Yabancı mı olsun, yerli mi olsun?" tartışmalı olduğu bu zorlu dönemde A Spor, TFF Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira'yı canlı yayında konuk etti. Kariyeri başarılarla dolu Portekizli futbol adamı, Türkiye'de hakemliğin gelişimiyle ilgili konuştu. Moderatör Koray Baloğlu'nun sunduğu Gündem Özel programında Zeki Uzundurukan ve Mustafa Çulcu'nu sorularını yanıtlayan Pereira'nın açıkmaları şöyle:

"BÜTÜN OLARAK BAKMALIYIZ"

"Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığımız görüşmede, hakemliği genel olarak geliştirmemi istediler. Sizin de söylediğiniz gibi pek çok tecrübem oldu hakemliğe dair ve benim işim, ülkeye bir bütün olarak bakmak, temelden tavana geliştirme programları oluşturmaktır ki bu programlar Türkiye'deki hakemlere, hakemliğe ve Türkiye futbol camiasına faydalı olsun. Eylül ayından beri görevdeyim ve gerekli çalışmaları yaptık. Sonunda ben de ayrılacağım önemli olan iyi işler yapıp bırakabilmek."

"ORGANİZASYONU TANIDIK"

"İlk iki ayda ülkenin teşhisini yaptık. Hakemliğin resmini çektik ve ilk olarak hakemlik organizasyonunu ve futbol organizasyonunu anlamaya çalıştık. Ayrıca en güçlü noktalarımızı da anlamaya çalıştık. Bunun ardından da tasarıma başladık. Bir ana plana başladık. Organizasyon, eğitim ve hakemliğin gelişimi için bir çalışma yaptık. Geliştirme planı oluşturuldu ve TFF Başkanı'na sunuldu. Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter de baktı ve onayladı. Şimdi adım adım diğer programları da planlamaya çalışıyoruz."

"YETENEKLİ HAKEMLER VAR"

"Türkiye'nin diğer ülkelerden farklı olduğunu düşünmüyorum. Futbol kimliğinde ve diğer faaliyetler için de farklılık olduğunu düşünmüyorum. Çok iyi ve profesyonel, yetenekli insanlarınız var. Bizde de daha düşük seviyede insanlar var. Oyuncularda da olduğu gibi çok iyi yetenekler de var, orta seviye yetenekler de var. Seviye seviye değişiyor. Bana soracak olursanız, hakemlerle ilgilenmek dünyanın her yerinde çok yetenekli hakemler gördüm ve bu işin parçası olması gereken hakemler gördüm."

"TÜRKİYE'DE HAKEMLİK ZOR"

"Genel olarak bakıldığında Türk hakemleri daha az yetenekli değiller, dünyadaki en iyi hakemlerle kıyasladığımda. Genel olarak hakemlik seviyesi iyi seviyede ama gelişmesi de gerek. İyi bir hakem olmak kolay değil. Siz de hakemlik yaptığınız için biliyorsunuz. Rekabet içerisinde olmanız lazım. Rekabetçi bir lig içindesiniz. Zorlu mücadeleler var. Pek çok iyi oyuncu ve teknik direktör var. Liginiz çok rekabetçi bir lig ve taraftarlar da çok sıcakkanlı. O yüzden Türkiye'de hakemlik yapmak pek de kolay değil."

"YAPACAĞIMIZ ŞEY ÇALIŞMAK"

"Türkiye'de hakemlik yapmak zor. Bir şampiyonun ruhuna sahip olmalısınız. Zor maçlar oluyor, iyi performanslar göstermeniz gerekiyor. Yapacağınız şey iyi çalışmak. Hem teknik, hem fitness, hem mental, hem de sosyal seviyeniz yüksek olmalı. Diyelim ki bu dört temel taşın üzerinde durmak istiyoruz. Onları gittikçe daha yükseltmeye çalışıyoruz. Her bir hakemin en iyi seviyesine gelebilmesi için uğraşıyoruz. Ben ve tüm MHK, her bir maçı yakından takip ediyor. Diğer departmanlar da yakın takipte."

"YEREL HAKEMİ DESTEKLERİM"

"Ben daha önce Yunanistan'da görev yaptım ve orada çok fazla yabancı hakem kullanıldı. Yabancı hakem konusunda benim görüşüm şu; Türkiye'deyiz, Türk takımları oynuyor ve Türk hakemleri olmalı. Sadece bir maçtı bu! TFF ve MHK bunun rekabet için en iyisi olacağına karar verdi. İnsanları sakinleştirmek ve daha fazla güven vermek için. Böyle bir çözüm geliştirdiler. İyi bi de bir yönetim gösterdi. Tez olarak ben yerel hakemleri destekliyorum. Türkiye'deyiz, o zaman Türk hakemleri. Bu bir istisnaydı."

"VAR'DAKİ ENDİŞE İLETİŞİMDİ"

"Aynı soruyu bana VAR içinde sorabilirsiniz. 'Neden yabancı VAR'ımız var?' diye. Ben biraz İngilizce konusunda endişe duydum. Çünkü en zayıf noktalardan birisi dendi. İlk endişem iletişim ne olacaktı. Çünkü VAR sürekli bir iletişim, video odasıyla sahadaki hakem arasında. Bu haftalardan ve tecrübelerden öğrenmek zorundayız. Biz mutluyuz diyebilirim. Yabancı VAR ile sahadaki hakemler arasındaki iletişim şu ana kadar iyiydi. Henüz VAR'da büyük bir problem yaşamadık iletişim konusunda."

"MOURINHO İLE GÖRÜŞMEDİM"

Vatandaşı Mourinho'nun hakemlerle ilgili eleştirilerine de yanıt veren Pereira, vatandaşıyla bir iletişim kurmadıklarını belirtti. Portekizli hakem eğitmeni Joao Capella ve kendisinin Mourinho ile hiç konuşmadığını belirten Pereira, "Tüm teknik adamlar adil yönetim, saygılı davranış bekler. Bizim onlardan beklentimiz saygılı davranmaları. Teknik adamlar aynı zamanda eğitmendir. İyi örnek teşkil etmeleri gerekir ki insanlar da onlardan bir şeyler öğrensinler. Dünyanın her yerinde hakemler, hocalar ve oyunculardan iyi örnek ve tölerans göstermelerini beklerler" diye konuştu.

DÜNYA KUPASI HER ÜLKE İÇİN ZORLU YOL

TFF Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira, Zeki Uzundurukan'ın Dünya Kupası'na hakem gönderememizle ilgili sorusuna, "Bizim FIFA listesinde 7 tane hakemimiz var. Bir tanesi Elit grupta, diğerleri de kategori 2'de. Önce Elit gruba hakemlerimizi yüksetlmemiz lazım. Dünya Kupası'na ülke olarak katılmak nasıl zorsa hakem de göndermek çok zorlu bir yol. Bence şimiden bunun inşasını düşünmeliyiz" dedi.

HAKEMLİK İÇİN İSTİKRAR GEREKİYOR

Türkiye'de 5-6 ayda bir MHK üyeleri değişiyor ve çalışmalarımız ortada kalmış oluyor. Hakemlik sistemini değiştirmek için stabiliteye ihtiyaç var. Portekiz'de 10 yıl boyunca hakem komitesi başkanlığı yapmıştım. 10 yıllık süreçte bir şeyler inşa etmek için zamanımız olmuştu. Burada ise 5-6 ayda bir MHK üyeleri değişiyor, zamanımız olmuyor. Sonra bir beyefendi geliyor, yine ortada kalmış oluyoruz. Bir şeyler başarabilmek için stabilite ve istikrar gerektiğini vurgulamak istiyorum."