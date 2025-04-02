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Haberler Futbol Hakan Çalhanoğlu derbide Milan filelerini havalandırdı! İşte o gol

Hakan Çalhanoğlu derbide Milan filelerini havalandırdı! İşte o gol

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Milan ile Inter 1-1 berabere kaldı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu takımının tek golünü kaydetti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 00:18 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 00:49
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Hakan Çalhanoğlu derbide Milan filelerini havalandırdı! İşte o gol

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle deplasmanda Milan ile 1-1 berabere kaldı.

Milan'daki San Siro Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Milan, 47. dakikada Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Inter, 67. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından attığı golle eşitliği yakaladı ve maç 1-1 sona erdi.

Rövanş maçı, 23 Nisan'da oynanacak.

Diğer yarı final ilk maçında dün Bologna, deplasmanda Empoli'ye karşı 3-0'lık avantaj elde etmişti.

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