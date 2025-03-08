  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Merkez Hakem Kurulu'ndan 'Empati maçı' organizasyonu!

Merkez Hakem Kurulu'ndan 'Empati maçı' organizasyonu!

Merkez Hakem Kurulu, dikkat çeken bir etkinliğe imza attı. İşte MHK'nın 'Empati maçı' organizasyonu...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 14:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Merkez Hakem Kurulu'ndan 'Empati maçı' organizasyonu!

Merkez Hakem Kurulu, dikkat çeken bir etkinliğe imza attı.

MHK'dan yapılan paylaşımda, "Sahada roller değişti, empati gücümüz arttı! Teknik direktörlerimiz hakem, hakemlerimiz futbolcu, program sunucuları ise teknik direktör oldu. Futbolun odak noktasına bugün empatiyi ekledik." ifadelerine yer verildi.

G.Saray'dan Neymar hamlesi!
F.Bahçe Juventus'tan o yıldızı kapıyor!
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe’den sürpriz Kostic hamlesi! Sarı-lacivertli yönetim harekete geçti…
Tarih belli oldu! DEM Parti heyeti AK Parti'yi ve MHP'yi ziyaret edecek
G.Saray'da flaş gelişme! Osimhen'in menajeri ile...
G.Saray'dan stoper hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ertuğrul Doğan: Haksızlığa karşı susmayacağız! Ertuğrul Doğan: Haksızlığa karşı susmayacağız! 13:15
İşte Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçının VAR'ı İşte Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçının VAR'ı 12:35
Falcao'dan flaş kariyer kararı! Falcao'dan flaş kariyer kararı! 12:32
F.Bahçe Juventus'tan o yıldızı kapıyor! F.Bahçe Juventus'tan o yıldızı kapıyor! 12:25
G.Saray'da flaş gelişme! Osimhen'in menajeri ile... G.Saray'da flaş gelişme! Osimhen'in menajeri ile... 12:01
TFF'den Kadınlar Günü paylaşımı TFF'den Kadınlar Günü paylaşımı 11:41
Daha Eski
G.Saray kapıları kapattı! Özbek'ten flaş karar G.Saray kapıları kapattı! Özbek'ten flaş karar 10:54
Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir | CANLI Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir | CANLI 10:35
G.Saray'da 3 isimle yollar ayrılacak! G.Saray'da 3 isimle yollar ayrılacak! 10:20
Mou'dan kaleci kararı! Rangers rövanşında... Mou'dan kaleci kararı! Rangers rövanşında... 10:18
Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçı detayları! Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçı detayları! 10:01
Üç büyüklerden 8 Mart paylaşımları Üç büyüklerden 8 Mart paylaşımları 09:49