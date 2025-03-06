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Haberler Futbol Bugünkü maçlar 6 Mart Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 6 Mart Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 6 Mart Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 07:58
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Bugünkü maçlar 6 Mart Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 6 Mart Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

6 MART BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi

20:45 Real Sociedad - Manchester United

20:45 Fenerbahçe - Rangers (TRT 1)

20:45 AZ Alkmaar - Tottenham

20:45 FCSB - Lyon

23:00 Viktoria Plzen - Lazio

23:00 Bodo/Glimt - Olympiakos

23:00 Ajax - Eintracht Frankfurt

23:00 Roma - Athletic Bilbao

1. Lig

13:30 Erzurumspor FK - Pendikspor (TRT Spor)

16:00 İstanbulspor - Sakaryaspor (TRT Spor)

16:00 MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor (TRT Tabii Spor 6)

20:30 Ümraniyespor - Kocaelispor (TRT Spor)

UEFA Konferans Ligi - Son 16 Turu

20:45 Panathinaikos - Fiorentina

20:45 Real Betis - Vitoria Guimaraes

20:45 Molde - Legia Varşova

20:45 Kopenhag - Chelsea

23:00 Pafos FC - Djurgarden

23:00 Borac Banja Luka - Rapid Wien

23:00 Celje - Lugano

23:00 Jagiellonia Bialystok - Cercle Brugge

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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