Bugünkü maçlar 6 Mart Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 6 Mart Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
6 MART BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Avrupa Ligi
20:45 Real Sociedad - Manchester United
20:45 Fenerbahçe - Rangers (TRT 1)
20:45 AZ Alkmaar - Tottenham
23:00 Viktoria Plzen - Lazio
23:00 Bodo/Glimt - Olympiakos
23:00 Ajax - Eintracht Frankfurt
23:00 Roma - Athletic Bilbao
1. Lig
13:30 Erzurumspor FK - Pendikspor (TRT Spor)
16:00 İstanbulspor - Sakaryaspor (TRT Spor)
16:00 MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor (TRT Tabii Spor 6)
20:30 Ümraniyespor - Kocaelispor (TRT Spor)
UEFA Konferans Ligi - Son 16 Turu
20:45 Panathinaikos - Fiorentina
20:45 Real Betis - Vitoria Guimaraes
20:45 Molde - Legia Varşova
20:45 Kopenhag - Chelsea
23:00 Pafos FC - Djurgarden
23:00 Borac Banja Luka - Rapid Wien
23:00 Celje - Lugano
23:00 Jagiellonia Bialystok - Cercle Brugge
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