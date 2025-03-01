Real Madrid'in yıldızı Antonio Rüdiger'den ramazan ayı paylaşımı

Real Madrid'in Alman futbolcusu Antonio Rüdiger ramazan ayı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Rüdiger, "Tüm Müslüman kardeşlerime mübarek ve huzurlu bir Ramazan diliyorum! 🌙✨ Bu mübarek ayın size neşe, huzur ve sayısız bereket getirmesini dilerim" notunu düştü.