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Haberler Futbol Hata yapmayacağız

Hata yapmayacağız

Trendyol 1. Lig’de 4. sırada yer alan Gençlerbirliği’nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, “Süper Lig’e yükselirsek, transferde hata yapacağımızı düşünmüyorum” diye konuştu

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 06:50
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Hata yapmayacağız

SÜPER Lig'e çıkıldığı takdirde kadroyu bozmayacağını ifade eden Gençlerbirliği Teknik Direktörü Eroğlu, "Geçişler kolay olmuyor. Kadromuzda Süper Lig'de oynayabilecek belli başlı oyuncularımız var. Ali Hocam ile bir ekibimiz var. Orada oyuncu taraması yapıyoruz. Oyuncu portföyümüz çok yüksek. Avrupa'da gurbetçi oyuncu portföyümüz de çok yüksek. Bunu en iyi şekilde değerlendiririz. Süper Lig'e çıktıktan sonra bu süreç bizim için çok daha kolay olacaktır çünkü bizler kulübün maddi anlamda değer yitirmemesi, doğru transferler yapılması, kulübün bünyesine uygun transferler yapılması için çalışacağız. Tabii ki hatalar olabilir istediğin oyuncuyu getirirsin ama uyum sağlayamaz. Ben transferde çok az hata yapacağımızı hatta hata yapmayacağımızı düşünüyorum. Çok iyi ve doğru bir ekip oluştu" ifadelerini kullandı.

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