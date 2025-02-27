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Haberler Futbol Dal: Geliyoruz

Dal: Geliyoruz

Camia olarak birlikte çok iş başardıklarını vurgulayan Başkan Ahmet Dal, “Hedeflerimiz belli. Şampiyon olmak istiyoruz. Süper Lig’e geliyoruz” diye konuştu

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 06:50
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Dal: Geliyoruz

Trendyol 1. Lig'de zirve hesapları yapan Erzurumspor FK'da Başkan Ahmet Dal, ligdeki hedefleri ve planlamaları, kupadaki İstanbulspor karşılaşması ve Yakup Kırtay'ın transferi için açıklama yaptı. Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, "Erzurumspor'da sezon öncesinde transfer yasağını kaldırdık ve kadromuza takviye yaptık. Erzurumspor olarak 3 sezon toplamda ise 6 dönem transfer yasağımız vardı. Bu süreçte birlikte mücadele ettiğimiz futbolcu arkadaşlarımıza ve hocamıza çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

GARDIMIZ DÜŞMEMELİ

Takımın ligdeki durumunu da değerlendiren Dal, "Ş̧u anda gayet iyi durumdayız. Ancak unutmamalıyız ki bu sezon 1. Lig çok zor bir lig. Süper Lig'den 1. Lig'e düşen 4 takım çok güclüydü. Hedeflerini şampiyonluk olarak belirlediler. Aynı şekilde 1. Lig'e yeni çıkan takımlar da hedefini üst lig olarak belirlediler. Zor bir ligdeyiz. Bu süreçte hemen havaya girmemek, hemen gardımızın düş memesi gerekiyor. Taraftarımızdan isteğimiz bizi her koşulda desteklesinler" dedi.

YERLİ HAKEMLER YÖNETSİN

SON günlerin en çok tartışılan konusu yabancı hakem hakkında da konuşan Ahmet Dal, "Galatasaray-Fenerbahçe maçını yabancı hakem yönetti. Vincic iyi bir maç çıkardı, oyunu çok durdurmadı. Erzurumspor olarak Süper Lig'de mücadele ettiğimiz dönemde hakemlerden en çok dili yanan camialardan birisiydik. Bu konuda görüşümüz 1. Lig için yabancı orta hakem gibi bir isteğimiz yok. Ancak maçlarımızı tecrübeli ve kaliteli yerli hakemler yönetsin" diye konuştu.

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