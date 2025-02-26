Bugünkü maçlar 26 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 26 Şubat Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
26 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Türkiye Kupası Grup A
20:30 Fatih Karagümrük - İskenderunspor A.Ş. (A Para)
20:30 MKE Ankaragücü - Alanyaspor (A2)
20:30 Trabzonspor - Çaykur Rizespor (A Spor)
Türkiye Kupası Grup C
İngiltere - Premier Lig
22:30 Nottingham Forest - Arsenal
22:30 Tottenham - Manchester City
22:30 Brentford - Everton
22:30 Manchester United - Ipswich Town
23:15 Liverpool - Newcastle United
İspanya - Kral Kupası Yarı Final
23:30 Real Sociedad - Real Madrid
İtalya - Kupa Çeyrek Final
23:00 Juventus - Empoli
Fransa - Kupa Çeyrek Final
21:00 Brest - Dunkerque
23:10 Stade Briochin - PSG
Suudi Arabistan - Pro Lig
18:15 Al Ettifaq - Al Taawon
18:30 Al Riyadh - Al Fayha
20:00 Al Khaleej - Al Ittihad-Jeddah
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