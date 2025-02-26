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Haberler Futbol Bugünkü maçlar 26 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 26 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 26 Şubat Çarşamba günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 08:43
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Bugünkü maçlar 26 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 26 Şubat Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

26 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye Kupası Grup A

20:30 Fatih Karagümrük - İskenderunspor A.Ş. (A Para)

20:30 MKE Ankaragücü - Alanyaspor (A2)

20:30 Trabzonspor - Çaykur Rizespor (A Spor)

Türkiye Kupası Grup C

15:00 Çorum FK - Boluspor

İngiltere - Premier Lig

22:30 Nottingham Forest - Arsenal

22:30 Tottenham - Manchester City

22:30 Brentford - Everton

22:30 Manchester United - Ipswich Town

23:15 Liverpool - Newcastle United

İspanya - Kral Kupası Yarı Final

23:30 Real Sociedad - Real Madrid

İtalya - Kupa Çeyrek Final

23:00 Juventus - Empoli

Fransa - Kupa Çeyrek Final

21:00 Brest - Dunkerque

23:10 Stade Briochin - PSG

Suudi Arabistan - Pro Lig

18:15 Al Ettifaq - Al Taawon

18:30 Al Riyadh - Al Fayha

20:00 Al Khaleej - Al Ittihad-Jeddah

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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