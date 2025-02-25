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Haberler Futbol Al Wahda - Al Nassr maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Wahda - Al Nassr maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 22. haftasında Al Wahda ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Wahda - Al Nassr maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 13:58
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Al Wahda - Al Nassr maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Wahda - Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Wahda ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Wahda - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Wahda - Al Nassr MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Wahda - Al Nassr maçı 25 Şubat Salı günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak

AL WAHDA - AL NASSR MAÇI CANLI İZLE

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