Benfica 3-0 Boavista (MAÇ SONUCU ÖZET)

Portekiz Premier Ligi'nin 23. haftasında Benfica, Boavista ile karşı karşıya geldi.

Bu mücadelede milli yıldızlarımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü forma terletti.

Karşılaşmada 28. dakikada Benfica adına Belotti gol perdesini açtı.

51. dakikada Boavista'dan Reisinho kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Dakikalar 70'i gösterdiğinde milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun asistinde Pavlidis ağları sarstı ve takımının 2. golünü kaydetti.

Mücadelenin 77. dakikasında bu kez bir başka milli yıldızımız Orkun Kökçü penaltı vuruşundan ağları havalandırdı.

GOL | Orkun Kökçü Boavista karşısında farkı 3'e çıkardı! ⚽️ pic.twitter.com/jsP0xHHb3Q — TRT Spor (@trtspor) February 22, 2025

Orkun'un golüyle Benfica sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.

Bu maçın ardından Benfica ligde 53 puanla lider konumda yer alıyor.

Benfica'yı 52 puanla Sporting Lizbon takip ediyor.