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Haberler Futbol Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu heyecanı sona erdi. Temsilcimiz Galatasaray, 4-1'in rövanşında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak elendi. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Anderlecht karşısında ilk maçı 3-0 kazanırken, ikinci maçı da 2-2 berabere tamamlayarak son 16 turuna kalma başarısı gösterdi. Kura çekimi öncesi sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri belli olurken, "Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?" sorusu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 10:22 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 10:23
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Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu tamamlandı. AZ Alkmaar ile karşılaşan Galatasaray ilk maçı 4-1 kaybederken, rövanşta ise 2-2 berabere kalarak organizasyona veda etti. Anderlecht ile eşleşen Fenerbahçe ise evinde oynadığı karşılaşmada 3-0 kazanırken, ikinci maçı da 2-2 berabere tamamladı. Son 16 turuna kalma başarısı gösteren sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri belli olurken, "Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?" sorusu futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin de rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi 21 Şubat Cuma günü saat 15.00'te başlayacak. Hangi takımların eşleşeceği heyecanla beklenirken, kura çekimi TRT ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Anderlecht'i elemeyi başaran temsilcimiz Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri Olympiakos ya da Rangers olacak.

SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

2024-2025 sezonunda yeni formatıyla oynanan UEFA Avrupa Ligi'ni ilk 8'de tamamlayan Lazio, Athletic Bilbao, Tottenham, Frankfurt, Lyon, Olympiakos, Rangers play-off oynamadan son 16 turuna kalma başarısı gösterdi.

Play-off eşleşmesini geçerek son 16 turuna kalan takımlar ise şöyle: Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Real Sociedad, Ajax, AZ Alkmaar, Bodo/Glimt, FCSB ve Roma.

AVRUPA LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları 6 ve 13 Mart tarihlerinde oynanacak. Kura çekimi yapıldıktan sonra belli olacak fikstür ve saatler, futbolseverler tarafından heyecanla takip ediliyor.

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