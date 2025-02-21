Denizlispor'un tesislerinde doğalgaz kesildi! "Yemek yok, sıcak su yok, ısınma yok"

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Denizlispor, tesislerindeki doğalgaz borcunun ödenmemesi nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Altyapısından yetişen genç futbolcuların da yer aldığı kulübün, birikmiş doğalgaz borcu faizleriyle birlikte toplamda 1 milyon 961 bin 160 TL'yi buldu. Bu borcun ödenmemesi sonucu, kulübün tesislerinde doğalgaz kesildi.

Kulübün yönetimi, yaşanan sıkıntıyı duyurmak ve kamuoyunun dikkatini çekmek adına bir açıklama yaptı. Yönetim, açıklamasında tesislerde yaşanan zorluklara dikkat çekerek, "Tesislerimizin doğalgazı kesildi. Yemek yok, sıcak su yok, ısınma yok" ifadelerine yer verdi. Bu durumun, transfer yasağı bulunan kulüp için daha da zorlayıcı bir hal aldığı belirtilirken, altyapıdan yetişen genç oyuncuların soğuk koşullarda çalışmalarına devam etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

İşte Denizlispor'un açıklaması...