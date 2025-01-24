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Haberler Futbol Kulüpler e-devlette

Kulüpler e-devlette

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor üst kuruluşlarına ilişkin tüm işlemlerin e-Devlet'ten yapılacağı yeni uygulamayı hayata geçirdi. Spor Kulüpleri Daire Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği yeni uygulamaya göre; 26 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giren "7405 Sayılı Spor Kulüpleri Ve Spor Federasyonları Kanunu" çerçevesinde spor kulübü kurmak isteyen tüzel veya gerçek kişiler, 17 Ocak 2025 tarihi itibariyle spor kulübü tescil başvurularını, e-Devlet kapısı üzerinden Spor Bilgi Sistemi'ne erişim sağlayarak yapabilecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Kulüpler e-devlette
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor üst kuruluşlarına ilişkin tüm işlemlerin e-Devlet'ten yapılacağı yeni uygulamayı hayata geçirdi. Spor Kulüpleri Daire Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği yeni uygulamaya göre; 26 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giren "7405 Sayılı Spor Kulüpleri Ve Spor Federasyonları Kanunu" çerçevesinde spor kulübü kurmak isteyen tüzel veya gerçek kişiler, 17 Ocak 2025 tarihi itibariyle spor kulübü tescil başvurularını, e-Devlet kapısı üzerinden Spor Bilgi Sistemi'ne erişim sağlayarak yapabilecek.
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