Everton - Peterborough United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA CUP

Everton - Peterborough United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

FA Cup 3. tur maçında Everton ile Peterborough United karşı karşıya gelecek. İki farklı ligde oynayan takımının mücadele edeceği turda, takımlar kazanmak için sahaya çıkacak. Karşılaşmaya kısa bir süre kala hazırlıklarını tamamlayan ekipler, maç saatini bekleme geçti. Peki, Peki, Everton - Peterborough United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

EVERTON - PETERBOROUGH UNITED MAÇI NE ZAMAN?

FA Cup 3. turunda oynanacak Everton - Peterborough United maçı 9 Ocak Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak.

EVERTON - PETERBOROUGH UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Goodison Park'ta oynanacak Everton - Peterborough United maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.