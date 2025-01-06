Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İTALYA SÜPER KUPA FİNAL

Inter - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayınız

İtalya Süper Kupa final maçında Milona derbisi sahne alacak. Yarı final maçında Atalanta'yı 2-0 yenen Inter ile Juventus'u 2-1 mağlup eden Milan karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan takımlar, maç saatini beklemeye geçti. Bu sezon beklenilen sonuçların alınmamasıyla birlikte Fonseca ile yollarını ayıran Milan, göreve Sergio Conceiçao'yu getirmişti. Portekizli çalıştırıcı ile finale çıkma başarısı gösteren kırmızı-siyahlılar, kupayı da müzesine götürmeyi amaçlıyor. Geçtiğimiz sezonun başarılı takımlarından olan Inter de, Simone Inzaghi yönetiminde dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Hakan Çalhanoğlu önderliğinde etkili mücadelesiyle futbolseverlerden tam not alan mavi-siyahlılar, Milano derbisinde kupayı alan taraf olmak istiyor. Peki, Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

INTER - MILAN MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Süper Kupa finalinde oynanacak Inter - Milan maçı 6 Ocak Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Milano derbisine sahne olacak finalde hakem Simone Sozza olacak.

INTER - MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

King Saud University Stadyumu'nda oynanacak Inter - Milan maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen mücadele Tabii uygulamasından da takip edilebilecek.

INTER - MILAN MAÇI CANLI İZLE

RAFAEL LEAO'NUN SAKATLIĞI DEVAM EDİYOR

İtalya Süper Kupa finali öncesi Milan'da sakat futbolcuların fazlalığı dikkat çekiyor. Tedavilerine devam edilen isimlerden Rafael Leao'nun yokluğu ise hücum bölgelerinde etkisini hissettiriyor. Conceiçao yönetiminde eksik oyuncuların yerine nasıl bir çözüm bulunacağı ise merak ediliyor. İşte Milan'da tedavilerine devam edilen futbolcular:

-Alessandro Florenzi -Ruben Loftus-Cheek -Rafael Leao -Noah Okafor -Samuel Chukwueze

THURAM MILAN MAÇINDA YOK

Bu sezon Inter'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Marcus Thuram'ın sakatlanması taraftarı endişelendirdi. 12 gol ve 6 asistle takımda açık ara en fazla gol katısını veren Fransız yıldızın kas yorgunluğunun olduğu açıklandı. Tedavisine devam edilen 27 yaşındaki oycunun Milan maçında forma giymesine zor gözüyle bakılıyor.

INTER - MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Milano derbisi öncesi hazırlıklarını tamamlayan Inter ve Milan'nda ilk 11'lerin nasıl olacağı araştırılıyor. Conceiçao dönemine kupa ile başlamak isteyen kırmızı-siyahlılarda eksik oyuncuların fazlalığı ise taraftarı düşündürüyor. Simone Inzaghi ile bir kupa daha kazanmak isteyen Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de şans bulması bekleniyor. İşte Inter - Milan muhtemel 11'ler:

Inter: Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Correa, Martinez

Milan: Maignan, Emerson, Tomori, Thiaw, Hernandez, Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Jimenez, Morata