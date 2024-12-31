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Haberler Futbol Yeni modelin parçası olacağız

Yeni modelin parçası olacağız

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, dün yapılan toplantının ardından yaptığı açıklamada yeni hakemlik modeline kabul ettiklerini söyledi: "Riva'da bir toplantı yapmıştık. TFF'nin bizlere hakemlik için önerdiği bir model vardı. Bugün kendi aramızda bir daha bir değerlendirme yapalım dedik. MHK Başkanımız ve Mecnun Başkan tekrar gelip anlattılar. Bizler kulüpler olarak bu yol haritasının bir parçası olmaya karar verdik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 06:50
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Yeni modelin parçası olacağız

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, dün yapılan toplantının ardından yaptığı açıklamada yeni hakemlik modeline kabul ettiklerini söyledi: "Riva'da bir toplantı yapmıştık. TFF'nin bizlere hakemlik için önerdiği bir model vardı. Bugün kendi aramızda bir daha bir değerlendirme yapalım dedik. MHK Başkanımız ve Mecnun Başkan tekrar gelip anlattılar. Bizler kulüpler olarak bu yol haritasının bir parçası olmaya karar verdik.

EN BÜYÜK KAZANIM

Ali Koç, sözlerine şöyle devam etti: "Danışma Kurulu kurulacak, kulüplerin bir temsili olacak. MHK Başkanı ve TFF, 20. haftadan itibaren uygulamaya başlanacağını açıkladı. Pek çok konuda modernleşmemiz gerekiyor. Hakemlik müessesesinin kronik bir sorunu olduğu ortada. Belki birkaç hafta daha ertelenebilir. Yeni yapıya ulaşmanın karar verilmesi bugünün en büyük kazanımı oldu."

CESUR BİR KARAR

Ali Koç: "Futbolun en büyük öznesi futbol kulüpleri. Buna rağmen ne yazık ki bizler kendi menfaatlerimizle ilgili konularda hiç söz sahibi değiliz. TFF bizi ne kadar topa sokarsa o kadar söz sahibi oluyoruz. Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun verdiği karar, çok cesur bir karar. 1-2 kulüp prensipte anlaşma olmasına rağmen Danışma Kurulu'nun önümüzdeki 6 ay yapacağı görevin daha net belirlenmesini istedi, onu da önümüzdeki süreçte yaparız. Net bir şekilde istemeyen kimse yok."

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