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Haberler Futbol Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 22 Aralık Pazar günü maçları

Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 22 Aralık Pazar günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 22 Aralık Pazar günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 07:35 G��ncelleme Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 07:50
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Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 22 Aralık Pazar günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 22 Aralık Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

22 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

13.30 Gaziantep FK - Antalyaspor

16.00 Kayserispor - Galatasaray

16.00 Göztepe Çaykur Rizespor

19.00 Trabzonspor - Bodrumspor

TFF 1. Lig

13.30 Keçiörengücü - Fatih Karagümrük

16.00 Esenler Erokspor - Bandırmaspor

16.00 Boluspor - Kocaelispor

19.00 Çorum FK - MKE Ankaragücü

İngiltere Premier Lig

17.00 Everton - Chelsea

17.00 Manchester United - Bournemouth

17.00 Fulham - Southampton

17.00 Leicester City - Wolverhampton

19.30 Tottenham - Liverpool

La Liga

16.00 Valencia - Deportivo Alaves

18.15 Real Madrid Sevilla

20.30 Leganes - Villarreal

20.30 Las Palmas - Espanyol

23.00 Real Betis - Rayo Vallecano

Serie A

14.30 Roma - Parma

17.00 Venezia - Cagliari

20.00 Atalanta - Empoli

22.45 Monza - Juventus

Bundesliga

17.30 Bochum - Heidenheim

19.30 Wolfsburg - Borussia Dortmund

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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