Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 22 Aralık Pazar günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 22 Aralık Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
22 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
13.30 Gaziantep FK - Antalyaspor
16.00 Kayserispor - Galatasaray
16.00 Göztepe Çaykur Rizespor
19.00 Trabzonspor - Bodrumspor
TFF 1. Lig
13.30 Keçiörengücü - Fatih Karagümrük
16.00 Esenler Erokspor - Bandırmaspor
16.00 Boluspor - Kocaelispor
19.00 Çorum FK - MKE Ankaragücü
İngiltere Premier Lig
17.00 Everton - Chelsea
17.00 Manchester United - Bournemouth
17.00 Fulham - Southampton
17.00 Leicester City - Wolverhampton
19.30 Tottenham - Liverpool
La Liga
16.00 Valencia - Deportivo Alaves
18.15 Real Madrid Sevilla
20.30 Leganes - Villarreal
20.30 Las Palmas - Espanyol
23.00 Real Betis - Rayo Vallecano
Serie A
14.30 Roma - Parma
17.00 Venezia - Cagliari
20.00 Atalanta - Empoli
22.45 Monza - Juventus
Bundesliga
17.30 Bochum - Heidenheim
19.30 Wolfsburg - Borussia Dortmund
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