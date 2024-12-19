Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 19 Aralık Perşembe günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 19 Aralık Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
19 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Türkiye Kupası
13:00 Iskenderunspor AS - Atakaş Hatayspor (A Spor)
14:30 Kırklarelispor - Yukatel Adana Demirspor (A Spor)
17:00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa
17:00 Anagold 24 Erzincanspor - Yeni Çorumspor AŞ (A Spor)
20:00 Bucaspor - Göztepe (A Spor)
UEFA Konferans Ligi
23:00 1. FC Heidenheim - FC St Gallen 1879
23:00 Apoel Nicosia - FC Astana
23:00 Cercle Brugge - Rams Başakşehir FK
23:00 Chelsea - Shamrock Rovers
23:00 Djurgardens IF - Legia Warszawa
23:00 FC Lugano - Pafos FC
23:00 FK Borac Banja Luka - Omonia Nicosia
23:00 FK TSC Backa Topola - FC Noah Yerevan
23:00 Heart of Midlothian FC - Petrocub Hincesti
23:00 Jagiellonia Bialystok - Olimpija Ljubljana
23:00 Larne FC - KAA Gent
23:00 LASK Linz - Vikingur Reykjavik
23:00 Molde FK - FK Mlada Boleslav
23:00 NK Celje - The New Saints
23:00 Panathinaikos Athens - Dinamo Minsk
23:00 Real Betis - HJK Helsinki
23:00 SK Rapid - FC Copenhagen
23:00 Vitoria Guimarares - ACF Fiorentina
Portekiz Ligi
20:00 Nacional - Benfica
İngiltere Lig Kupası Çeyrek Final
23:00 Tottenham - Manchester United
İtalya Kupası Son 16 Turu
23:00 Inter - Udinese
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