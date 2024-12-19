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Haberler Futbol Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 19 Aralık Perşembe günü maçları

Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 19 Aralık Perşembe günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 19 Aralık Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 09:20 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 09:30
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Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 19 Aralık Perşembe günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 19 Aralık Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

19 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye Kupası

13:00 Iskenderunspor AS - Atakaş Hatayspor (A Spor)

14:30 Kırklarelispor - Yukatel Adana Demirspor (A Spor)

17:00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa

17:00 Anagold 24 Erzincanspor - Yeni Çorumspor AŞ (A Spor)

20:00 Bucaspor - Göztepe (A Spor)

UEFA Konferans Ligi

23:00 1. FC Heidenheim - FC St Gallen 1879

23:00 Apoel Nicosia - FC Astana

23:00 Cercle Brugge - Rams Başakşehir FK

23:00 Chelsea - Shamrock Rovers

23:00 Djurgardens IF - Legia Warszawa

23:00 FC Lugano - Pafos FC

23:00 FK Borac Banja Luka - Omonia Nicosia

23:00 FK TSC Backa Topola - FC Noah Yerevan

23:00 Heart of Midlothian FC - Petrocub Hincesti

23:00 Jagiellonia Bialystok - Olimpija Ljubljana

23:00 Larne FC - KAA Gent

23:00 LASK Linz - Vikingur Reykjavik

23:00 Molde FK - FK Mlada Boleslav

23:00 NK Celje - The New Saints

23:00 Panathinaikos Athens - Dinamo Minsk

23:00 Real Betis - HJK Helsinki

23:00 SK Rapid - FC Copenhagen

23:00 Vitoria Guimarares - ACF Fiorentina

Portekiz Ligi

20:00 Nacional - Benfica

İngiltere Lig Kupası Çeyrek Final

23:00 Tottenham - Manchester United

İtalya Kupası Son 16 Turu

23:00 Inter - Udinese

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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