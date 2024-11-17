Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 17 Kasım Pazar günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 17 Kasım Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

17 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Uluslar Ligi

17:00 Letonya-Ermenistan (Exxen)

17:00 Kuzey Makedonya-Faroe Adaları (Exxen)

20:00 İngiltere-İrlanda (Exxen)

20:00 Finlandiya-Yunanistan (Exxen)

20:00 Avusturya-Slovenya (Exxen, S Sport Plus))

20:00 Norveç-Kazakistan (Exxen)

22:45 İsrail-Belçika (Exxen)

22:45 İtalya-Fransa (Exxen)

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