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Haberler Futbol

MHK’de Melo Pereira’yla eğitim

MHK, "Hakem Eğitimcisi Programı" düzenledi. Hakem Gelişim Direktörü Pereira ile MHK Eğitim Sorumlusu Sebahattin Şahin koordinatörlüğünde ve Hakem İşleri Koordinatörlüğü organizasyonu ile gerçekleşen programın ilk gününde eğitmen ve akademisyen Dr. Zeki Yüksekbilgili tarafından "Sunum Teknikleri ve Sunumda İletişim" konularında seanslar gerçekleştirildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 06:50
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MHK’de Melo Pereira’yla eğitim
MHK, "Hakem Eğitimcisi Programı" düzenledi. Hakem Gelişim Direktörü Pereira ile MHK Eğitim Sorumlusu Sebahattin Şahin koordinatörlüğünde ve Hakem İşleri Koordinatörlüğü organizasyonu ile gerçekleşen programın ilk gününde eğitmen ve akademisyen Dr. Zeki Yüksekbilgili tarafından "Sunum Teknikleri ve Sunumda İletişim" konularında seanslar gerçekleştirildi.
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