Arda Güler'e büyük onur! Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi
Real Madrid forması giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi. İşte listedeki isimler...
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2024 Kopa Trophy ödülüne aday 10 futbolcu şu şekilde:
Pau Cubarsi (17 yaşında) - Barcelona
Alejandro Garnacho (20 yaşında) - Manchester United
Karim Konate (20 yaşında) - Salzburg
Kobbie Mainoo (19 yaşında) - Manchester United
Mathys Tel (19 yaşında) - Bayern Münih
Lamine Yamal (17 yaşında) - Barcelona
Warren Zaire-Emery (18 yaşında) - Paris Saint-Germain
Joao Neves (19 yaşında) - Paris Saint-Germain
Savinho (20 yaşında) - Manchester City
Arda Güler (19 yaşında) - Real Madrid
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