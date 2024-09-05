Haberler Futbol

Arda Güler'e büyük onur! Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi

Real Madrid forması giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi. İşte listedeki isimler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 09:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arda Güler'e büyük onur! Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi

21 yaşın altındaki en iyi performans gösteren futbolcuya verilen Kopa Trophy ödülüne aday olan isimler belli oldu.

Arda Güler'e büyük onur! Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi

Kariyerini Real Madrid'de sürdüren milli futbolcu Arda Güler, Ballon d'Or tarafından verilen Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi.

Arda Güler'e büyük onur! Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi

19 yaşındaki futbolcu, 28 Ekim Pazartesi günü Paris'te Theatre du Chatelet'te yapılacak ödül töreninde yer alacak.

Arda Güler'e büyük onur! Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi

2024 Kopa Trophy ödülüne aday 10 futbolcu şu şekilde:

Arda Güler'e büyük onur! Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi

Pau Cubarsi (17 yaşında) - Barcelona

Arda Güler'e büyük onur! Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi

Alejandro Garnacho (20 yaşında) - Manchester United

Arda Güler'e büyük onur! Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi

Karim Konate (20 yaşında) - Salzburg

Arda Güler'e büyük onur! Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi

Kobbie Mainoo (19 yaşında) - Manchester United

Arda Güler'e büyük onur! Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi

Mathys Tel (19 yaşında) - Bayern Münih

Arda Güler'e büyük onur! Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi

Lamine Yamal (17 yaşında) - Barcelona

Arda Güler'e büyük onur! Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi

Warren Zaire-Emery (18 yaşında) - Paris Saint-Germain

Arda Güler'e büyük onur! Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi

Joao Neves (19 yaşında) - Paris Saint-Germain

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler'e büyük onur! O ödüle aday gösterildi Arda Güler'e büyük onur! O ödüle aday gösterildi 09:49
Eski G.Saraylı yıldız F.Bahçe'ye! Bu transfer Osimhen'i unutturur Eski G.Saraylı yıldız F.Bahçe'ye! Bu transfer Osimhen'i unutturur 09:16
Gedson'a sürpriz talip! Beşiktaş'ın kararı Gedson'a sürpriz talip! Beşiktaş'ın kararı 09:09
BALLON D'OR ADAYLARI 2024 | Ballon d'Or aday listesinde Türk var mı? BALLON D'OR ADAYLARI 2024 | Ballon d'Or aday listesinde Türk var mı? 08:50
Bugün kimin maçı var? 5 Eylül Perşembe Bugün kimin maçı var? 5 Eylül Perşembe 08:11
Beşiktaş kadrosunu UEFA'ya bildirdi! Beşiktaş kadrosunu UEFA'ya bildirdi! 01:05
Daha Eski
Beşiktaş kadrosunu UEFA'ya bildirdi! Beşiktaş kadrosunu UEFA'ya bildirdi! 00:56
G.Saray'dan dünyada konuşulacak bir hamle daha! G.Saray'dan dünyada konuşulacak bir hamle daha! 00:20
G.Saray'da o isimle yollar ayrıldı! G.Saray'da o isimle yollar ayrıldı! 00:19
Cimbom'a transferde üzen haber! Cimbom'a transferde üzen haber! 00:19
Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede 00:19
Aboubakar'dan flaş karar! Yeni adresi... Aboubakar'dan flaş karar! Yeni adresi... 00:19