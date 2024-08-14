BUGÜNKÜ MAÇLAR - 14 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 14 Ağustos Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
14 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Süper Kupa
22:00 Real Madrid - Atalanta (TRT 1)
UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu
19:00 Rigas Skola - UE Santa Coloma
UEFA Avrupa Konferans Ligi - 3. Eleme Turu
17:00 FC Astana - Corvinul Hunedoara
19:00 MOL Fehervar - Omonia Nicosia
Suudi Arabistan - Süper Kupa Yarı Final
19:15 Al Taawon - Al Nassr (S Sport Plus)
İngiltere - Lig Kupası 1.Tur
21:45 Hull City - Sheffield Wednesday
21:45 Plymouth Argyle - Cheltenham Town
22:00 Leeds United - Middlesbrough
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