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Messi mi, Sanchez mi?

2024 Kupa Amerika finalinde son şampiyon Arjantin ile Kolombiya yarın karşılaşacak. ABD'deki turnuvanın 48. şampiyonu, Florida'da Hard Rock Stadı'nda saat 03.00'teki finalde belli olacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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Messi mi, Sanchez mi?

2024 Kupa Amerika finalinde son şampiyon Arjantin ile Kolombiya yarın karşılaşacak. ABD'deki turnuvanın 48. şampiyonu, Florida'da Hard Rock Stadı'nda saat 03.00'teki finalde belli olacak. TV8,5'tan yayınlanacak dev maçın devre arasında dünyaca ünlü sanatçı Shakira, konser verecek. Arjantin, kupayı 15 kez kazandı. Kolombiya, 2001'de bir kez kazandı. Galatasaray'lı Sanchez'in de yer aldığı Kolombiya'yla tarihte milli takımla 7 final oynayan ilk futbolcu olmak isteyen Messili Arjantin'in finali nefes kesecek.

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