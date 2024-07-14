Haberler Futbol BUGÜNKÜ MAÇLAR - 14 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR - 14 Temmuz bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 14 Temmuz Pazar günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 07:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 14 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 14 Temmuz Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

14 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

22:00 İspanya - İngiltere

03:00 (15 Temmuz) Arjantin - Kolombiya

14:00 Fransa U19 - Sırbistan U19

17:00 Litvanya U19 - İngiltere U19

18:00 Antalyaspor - Akron

18:00 Ç. Rizespor - Shakhtar

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

Cimbom'a Uruguaylı dinamo!
F.Bahçe'den ses getirecek transfer harekatı!
DİĞER
Bakın hangi ünlü, hangi burç? Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit, Kenan İmirzalıoğlu, Hadise...
ABD Başkan adayı Donald Trump'a 'suikast' girişimi! Kurşun kulağı sıyırdı kanlar içinde kaldı: 20'lik suikastçı EX | CANLI TAKİP
Galatasaray'dan ters köşe! Hırvat yıldızın peşine düştüler...
F.Bahçe'ye Copa America'nın yıldızı gelecek!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Transfer Raporu
Messi mi, Sanchez mi?
14 Temmuz deprem mi oldu?
NAMAZ VAKİTLERİ 14 Temmuz 2024 🤲
KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR? | 2024 KPSS Lisans GK-GY, Eğitim bilimleri kaç soru, dakika sürüyor?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
14 Temmuz bugün kimin maçı var? 14 Temmuz bugün kimin maçı var? 07:22
Tansiyon yüksek Tansiyon yüksek 01:51
Fırtına zorlanmadan kazandı! Fırtına zorlanmadan kazandı! 23:55
F.Bahçe'den farklı prova! F.Bahçe'den farklı prova! 23:55
Başkan resmen açıkladı! İşte Barış Alper'i isteyen Avrupa devi Başkan resmen açıkladı! İşte Barış Alper'i isteyen Avrupa devi 23:56
Aileden biri Draguş Aileden biri Draguş 01:48
Daha Eski
Saint-Maximin transferinde flaş gelişme! Saint-Maximin transferinde flaş gelişme! 23:55
Beşiktaş'tan flaş takas teklifi! Beşiktaş'tan flaş takas teklifi! 23:55
G.Saray'da rota İngiltere! G.Saray'da rota İngiltere! 23:55
Beşiktaş Immobile'nin maliyetini açıkladı! Beşiktaş Immobile'nin maliyetini açıkladı! 23:55
F.Bahçe ile Juve arasında tarihi takas! Ferdi'ye karşılık... F.Bahçe ile Juve arasında tarihi takas! Ferdi'ye karşılık... 23:55
Beşiktaş'ın maçı iptal edildi! Beşiktaş'ın maçı iptal edildi! 23:55