BUGÜNKÜ MAÇLAR - 14 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 14 Temmuz Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

14 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

22:00 İspanya - İngiltere 03:00 (15 Temmuz) Arjantin - Kolombiya 14:00 Fransa U19 - Sırbistan U19 17:00 Litvanya U19 - İngiltere U19 18:00 Antalyaspor - Akron 18:00 Ç. Rizespor - Shakhtar

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