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Uruguay 0-0 Brezilya | Penaltılar: 4-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Copa Amerika çeyrek final maçında Uruguay ile Brezilya karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0'lık eşitlikle tamamlanan mücadelede Brezilya'yı penaltılarda 4-2'lik skorla mağlup eden Uruguay adını yarı finale yazdırdı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 09:58
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Uruguay 0-0 Brezilya | Penaltılar: 4-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Uruguay ile Brezilya Copa Amerika'da çeyrek final maçında kozlarını paylaştı. Bu kritik mücadeledenin normal süresi 0-0'lık golsüz eşitlikle sona erdi. Penaltılarda Uruguay, 4-2'lik skorla Brezilya'yı mağlup etti ve adını üst tura yazdırdı.

URUGUAY 10 KİŞİ KALDI!

Uruguay ikinci yarıda Nahitan Nandez'in Rodrygo'ya yaptığı sert müdahale nedeniyle VAR incelemesinin ardından oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı.

Penaltılarda 4-2 galip gelen Uruguay, Copa Amerika'nın son yarı finalisti oldu.

İŞTE YARI FİNAL MÜCADELELERİ PROGRAMI:

Copa Amerika yarı final mücadeleleri 10-11 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

10 Temmuz Çarşamba | Arjantin - Kanada TSİ 03.00

11 Temmuz Perşembe | Uruguay - Kolombiya TSİ 03.00

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