BUGÜNKÜ MAÇLAR - 9 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 9 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 9 Mayıs Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

9 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi - Yarı Final 22:00 Atalanta - Marsilya (Exxen) 22:00 Bayer Leverkusen - Roma (TV 8,5)

UEFA Avrupa Konferans Ligi - Yarı Final 22:00 Olympiakos - Aston Villa (Exxen)

Suudi Arabistan - Pro Lig 18:00 Al Fayha - Al Fateh 18:00 Al Riyadh - Al Taawon 21:00 Al Akhdoud - Al Nassr

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