BUGÜNKÜ MAÇLAR - 9 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 9 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 9 Mayıs Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
9 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Avrupa Ligi - Yarı Final
22:00 Atalanta - Marsilya (Exxen) 22:00 Bayer Leverkusen - Roma (TV 8,5)
22:00 Atalanta - Marsilya (Exxen)
22:00 Bayer Leverkusen - Roma (TV 8,5)
UEFA Avrupa Konferans Ligi - Yarı Final
22:00 Olympiakos - Aston Villa (Exxen)
22:00 Olympiakos - Aston Villa (Exxen)
Suudi Arabistan - Pro Lig
18:00 Al Fayha - Al Fateh 18:00 Al Riyadh - Al Taawon 21:00 Al Akhdoud - Al Nassr
18:00 Al Fayha - Al Fateh
18:00 Al Riyadh - Al Taawon
21:00 Al Akhdoud - Al Nassr
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