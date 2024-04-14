Haberler Futbol Melbourne City 8-0 Perth Glory (MAÇ SONUCU ÖZET)

Melbourne City 8-0 Perth Glory (MAÇ SONUCU ÖZET)

Avustralya 1. Futbol Ligi'nde Tolgay Arslan'ın "hat-trick" yaptığı maçta Melbourne City, Perth Glory'yi 8-0 yendi. İşte mücadeleden detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 12:15 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 13:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Melbourne City 8-0 Perth Glory (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ligin 25. haftasında Perth Glory'yi ağırlayan Melbourne City, Leonardo Natel'in 14, 29, Tolgay Arslan'ın 16, 26, 73, Kaelan Majekodunmi'nin kendi kalesine 19, Jamie Maclaren'in 60 ve Steven Ugarkovic'in 86. dakikada attığı gollerle 8 farklı galibiyete ulaştı.

Bu galibiyetle puanını 33 yapan Melbourne City, 7. basamakta yer aldı. Perth Glory ise 22 puanla son sırada kaldı.

Geride kalan yıllarda Fenerbahçe ile Beşiktaş'ta görev yapan ve geçen seneden beri Melbourne City forması giyen 33 yaşındaki Tolgay, bu sezon takımıyla 27 maçta 14 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

DİĞER
Arnavut Kaldırımı klibindeki küçük çocuğun son hali ağızları açık bıraktı! "Bu nasıl yakışıklılık"
Kağıttan kaplan Tahran! İran'ın 'havai fişek gösterisi' İsrail'e yaradı: Trump'ın 'danışıklı dövüş' itirafı unutulmasın | Uzmanlar ne diyor?
Kartal'ın rekor gecesi! Tarihe geçecek...
G.Saray öyle bir ismi gündemine aldı ki... Forma satışı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arda'nın en sonunda sabrı taştı!
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024
KANAL D CANLI İZLE 2023 | Kanal D canlı yayın izle bugün - Kanal D frekans bilgileri
ATV CANLI İZLE | atv canlı yayın izle bugün - Atv frekans bilgileri 2024
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda'nın en sonunda sabrı taştı! Arda'nın en sonunda sabrı taştı! 12:52
İşte Karagümrük - F.Bahçe maçının VAR'ı! İşte Karagümrük - F.Bahçe maçının VAR'ı! 12:26
F.Bahçe'de Livakovic pişmanlığı! F.Bahçe'de Livakovic pişmanlığı! 12:22
Kartal'ın rekor gecesi! Tarihe geçecek... Kartal'ın rekor gecesi! Tarihe geçecek... 12:18
Tolgay coştu! Melbourne farklı kazandı Tolgay coştu! Melbourne farklı kazandı 12:15
Karagümrük - F.Bahçe maçı ne zaman? Karagümrük - F.Bahçe maçı ne zaman? 12:09
Daha Eski
G.Saray öyle bir ismi gündemine aldı ki... Forma satışı... G.Saray öyle bir ismi gündemine aldı ki... Forma satışı... 11:41
Lyon - Brest maçı ne zaman? Lyon - Brest maçı ne zaman? 11:37
Clermont - Montpellier maçı ne zaman? Clermont - Montpellier maçı ne zaman? 11:34
Le Havre - Nantes maçı ne zaman? Le Havre - Nantes maçı ne zaman? 11:30
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul 11:15
Kastamonuspor - Amedspor maçı saat kaçta? Kastamonuspor - Amedspor maçı saat kaçta? 10:58