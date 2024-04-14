Melbourne City 8-0 Perth Glory (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ligin 25. haftasında Perth Glory'yi ağırlayan Melbourne City, Leonardo Natel'in 14, 29, Tolgay Arslan'ın 16, 26, 73, Kaelan Majekodunmi'nin kendi kalesine 19, Jamie Maclaren'in 60 ve Steven Ugarkovic'in 86. dakikada attığı gollerle 8 farklı galibiyete ulaştı.

Bu galibiyetle puanını 33 yapan Melbourne City, 7. basamakta yer aldı. Perth Glory ise 22 puanla son sırada kaldı.

Geride kalan yıllarda Fenerbahçe ile Beşiktaş'ta görev yapan ve geçen seneden beri Melbourne City forması giyen 33 yaşındaki Tolgay, bu sezon takımıyla 27 maçta 14 gol, 7 asistlik performans sergiledi.