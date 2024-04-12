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Harry Kane trafik kazası geçirdi!

Son dakika spor haberleri...Bayern Münih'in Arsenal ile deplasmanda karşılaştığı gün, Harry Kane'in üç çocuğunun içinde bulunduğu araç kazaya karıştı. İşte son gelişmeler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 10:29
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Harry Kane trafik kazası geçirdi!

Bayern Münihli futbolcu Harry Kane'in 3 çocuğu, birkaç gün önce Bavyera'da meydana gelen trafik kazasında yaralandı.

DailyMail, futbolcunun çocukları Louis, Vivienne ve Ivy'nin 24 yaşındaki bir kadının kullandığı minibüsün yolda başka bir arabaya çarptığını bildirdi.

Kaza ihbarı yapıldı ancak kimliği belirlenemeyen yaralıların 30 yaşındaki futbolcunun çocukları olduğu öğrenildi.

İngiltere kaptanının Arsenal'e karşı oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Londra'ya gittiği bildirildi.

3, 5 ve 7 yaşındaki çocuklar tedavi için hastaneye kaldırılırken hafif yaralanan Kane'in çocuklarının sağlık durumu iyi.

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