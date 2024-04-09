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Cristiano Ronaldo'dan hakeme şok hareket!

Son dakika spor haberleri... Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Süper Kupası yarı final maçında Al Hilal'e 2-1 yenilerek organizasyondan elendi. Maça Portekizli yıldızın hakeme yaptığı hareket damga vurdu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 16:54
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Cristiano Ronaldo'dan hakeme şok hareket!

Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr, Suudi Arabistan Süper Kupası yarı final maçında Jorge Jesus önderliğindeki Al Hilal'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Dünyaca ünlü yıldız Ronaldo, milyonların izlediği maçta yaptığı o hareketle hayal kırıklığı yarattı.

Cristiano Ronaldo'dan hakeme şok hareket!

Suudi Arabistan Süper Kupası yarı final maçında Al Hilal ile Al Nassr kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Al Hilal 2-1 kazanarak adını finale yazdıran taraf oldu.

Cristiano Ronaldo'dan hakeme şok hareket!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un hocalığını yaptığı Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Salim ed-Devseri ile 72. dakikada Malcom kaydetti.

Cristiano Ronaldo'dan hakeme şok hareket!

Al Nassr'ın mücadeledeki tek golünü ise 90+9. dakikada takımın süperstarı Sadio Mane kaydetmeyi başardı.

Cristiano Ronaldo'dan hakeme şok hareket!

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Bu sonuçla beraber Al Nassr kupaya havlu atarken, Jesus'un Al Hilal'i finalde Al İttihad'ın rakibi oldu.

Cristiano Ronaldo'dan hakeme şok hareket!

Ayrıca Al Hilal, tüm kulvarlarda üst üste 33. galibiyetini elde ederek kendisine ait olan peş peşe kazanma rekorlarını geliştirdi.

Cristiano Ronaldo'dan hakeme şok hareket!

RONALDO'YA YAKIŞMAYAN HAREKET

Mücadelede dakikalar 85'i gösterirken hakem, Al Nassr lehine taç atışı kararı verdi ancak Al Hilalli oyuncu topu saklamak istedi. Hızlıca oraya giden Cristiano Ronaldo, yaşanan itişme sonrası rakibinden topu aldı ve tepki gösteren oyuncuyu eliyle itti.

Cristiano Ronaldo'dan hakeme şok hareket!

İki takımın tüm futbolcuları olayın yaşandığı yere gitti ve ortalık bir anda savaş alanına döndü. O sırada Ronaldo maçın hakemi ile tartışma yaşadı.

Cristiano Ronaldo'dan hakeme şok hareket!

HAKEME YUMRUK KALDIRDI

Maçın hakemi, rakip oyuncuya yaptığı hareketten dolayı Cristiano Ronaldo'ya doğrudan kırmızı kart göstererek oyun dışında bıraktı.

Cristiano Ronaldo'dan hakeme şok hareket!

Karar sonrası çılgına dönen Ronaldo hakeme doğru yumruğunu kaldırdı ancak bir anda elini geri indirdi. Bir süre daha sahada kalıp maçın hakemine itiraz eden CR7, kararın değişmeyeceğini anladıktan sonra hakemin omzunu dürtüp oyundan çıktı.

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