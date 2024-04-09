Cristiano Ronaldo'dan hakeme şok hareket!
Son dakika spor haberleri... Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Süper Kupası yarı final maçında Al Hilal'e 2-1 yenilerek organizasyondan elendi. Maça Portekizli yıldızın hakeme yaptığı hareket damga vurdu. İşte detaylar...
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Al Nassr'ın mücadeledeki tek golünü ise 90+9. dakikada takımın süperstarı Sadio Mane kaydetmeyi başardı.
FİNALİN ADI BELLİ OLDU
Bu sonuçla beraber Al Nassr kupaya havlu atarken, Jesus'un Al Hilal'i finalde Al İttihad'ın rakibi oldu.
Ayrıca Al Hilal, tüm kulvarlarda üst üste 33. galibiyetini elde ederek kendisine ait olan peş peşe kazanma rekorlarını geliştirdi.
RONALDO'YA YAKIŞMAYAN HAREKET
Mücadelede dakikalar 85'i gösterirken hakem, Al Nassr lehine taç atışı kararı verdi ancak Al Hilalli oyuncu topu saklamak istedi. Hızlıca oraya giden Cristiano Ronaldo, yaşanan itişme sonrası rakibinden topu aldı ve tepki gösteren oyuncuyu eliyle itti.
İki takımın tüm futbolcuları olayın yaşandığı yere gitti ve ortalık bir anda savaş alanına döndü. O sırada Ronaldo maçın hakemi ile tartışma yaşadı.
HAKEME YUMRUK KALDIRDI
Maçın hakemi, rakip oyuncuya yaptığı hareketten dolayı Cristiano Ronaldo'ya doğrudan kırmızı kart göstererek oyun dışında bıraktı.
Karar sonrası çılgına dönen Ronaldo hakeme doğru yumruğunu kaldırdı ancak bir anda elini geri indirdi. Bir süre daha sahada kalıp maçın hakemine itiraz eden CR7, kararın değişmeyeceğini anladıktan sonra hakemin omzunu dürtüp oyundan çıktı.
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