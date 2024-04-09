Cristiano Ronaldo'dan hakeme şok hareket!

FİNALİN ADI BELLİ OLDU Bu sonuçla beraber Al Nassr kupaya havlu atarken, Jesus'un Al Hilal'i finalde Al İttihad'ın rakibi oldu.

Ayrıca Al Hilal, tüm kulvarlarda üst üste 33. galibiyetini elde ederek kendisine ait olan peş peşe kazanma rekorlarını geliştirdi.