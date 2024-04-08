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Stefan Kuntz'un yeni takımı Bochum mu oluyor?

Son dakika spor haberleri...Son olarak A Milli Futbol Takımı'nda görev alan Stefan Kuntz'un yeni durağı dikkat çekti. İşte son gelişmeler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2024 Pazartesi 11:38
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Stefan Kuntz'un yeni takımı Bochum mu oluyor?

Yaklaşık 6 ay önce A Milli Futbol Takımı'ndaki teknik direktörlük görevinden ayrılan Stefan Kuntz'un yeni adresi şekilleniyor.

2021-23 yılları arasında A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz ile 20 Eylül 2023'te yollar ayrılmıştı.

Milli takımdan ayrıldıktan sonra Türkiye'den de birçok takıma yazılan Stefan Kunzt'un yeni takımı belli oluyor.

Bild'in haberine göre Thomas Letsch ile vedalaşacak olan Bochum, teknik direktörlük görevine Stefan Kuntz'u getirmeye hazırlanıyor.

Bundesliga'da çıktığı son 7 maçta 6 yenilgi, 1 beraberlik alan Bochum, düşme hattının 4 puan üzerinde 15. sırada yer alıyor.

Stefan Kuntz, 2006-08 yılları arasında Bochum'da sportif müdürlük görevini üstlenmişti.

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