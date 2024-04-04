FIFA'nın Türk hakemler için aldığı karar dikkat çekti!
Trendyol Süper Lig'de bu sezon en çok tepki çeken konulardan birisi Türk hakemlerin performansı oldu. Son olarak FIFA'nın almış olduğu o karar ise gündeme oturdu. İşte detaylar...
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TÜRK HAKEM YER ALMADI
NTV Spor'da yer alan habere göre, görevlendirilenler arasında 21 hakem, 42 yardımcı hakem, 20 VAR görevlisi ve 6 destek hakemi olduğu duyuruldu. Açıklanan listede Türkiye'den herhangi bir hakem görevlendirilmedi.
TURNUVA 24-25 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR
Olimpiyatlar'da kadınlar futbol mücadelesi 25 Temmuz 2023'te başlayacak ve 10 Ağustos 2024'te Paris'teki Parc des Princes'te yapılacak altın madalya mücadelesiyle son bulacak.
Erkekler müsabakası 24 Temmuz 2024'te başlayacak, altın madalya maçı ise 9 Ağustos 2024'te yine Parc des Princez'te düzenlenecek.
Ayrıca turnuvada VAR, yarı otomatik ofsayt sistemi ve gol çizgisi teknolojisinin kullanılacağı açıklandı.
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