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FIFA'nın Türk hakemler için aldığı karar dikkat çekti!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon en çok tepki çeken konulardan birisi Türk hakemlerin performansı oldu. Son olarak FIFA'nın almış olduğu o karar ise gündeme oturdu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 12:05
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FIFA'nın Türk hakemler için aldığı karar dikkat çekti!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon hakemlerin sergilemiş oldukları performans büyük eleştiri konusu haline geldi.

FIFA'nın Türk hakemler için aldığı karar dikkat çekti!

Türk hakemlerin performansları gündemi meşgul ederken zaman zaman yabancı hakemlerin mücadeleleri yönetmesi için kulüplerden çağrılar geliyor.

FIFA'nın Türk hakemler için aldığı karar dikkat çekti!

Son olarak ise yerli hakemlerle ilgili alınan o flaş karar gündeme oturdu. FIFA Hakem Komitesi, 45 ülkeden 89 maç görevlisini Olimpiyat Oyunları için görevlendirdiğini belirtti.

FIFA'nın Türk hakemler için aldığı karar dikkat çekti!

TÜRK HAKEM YER ALMADI

NTV Spor'da yer alan habere göre, görevlendirilenler arasında 21 hakem, 42 yardımcı hakem, 20 VAR görevlisi ve 6 destek hakemi olduğu duyuruldu. Açıklanan listede Türkiye'den herhangi bir hakem görevlendirilmedi.

FIFA'nın Türk hakemler için aldığı karar dikkat çekti!

TURNUVA 24-25 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Olimpiyatlar'da kadınlar futbol mücadelesi 25 Temmuz 2023'te başlayacak ve 10 Ağustos 2024'te Paris'teki Parc des Princes'te yapılacak altın madalya mücadelesiyle son bulacak.

Erkekler müsabakası 24 Temmuz 2024'te başlayacak, altın madalya maçı ise 9 Ağustos 2024'te yine Parc des Princez'te düzenlenecek.

Ayrıca turnuvada VAR, yarı otomatik ofsayt sistemi ve gol çizgisi teknolojisinin kullanılacağı açıklandı.

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