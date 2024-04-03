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Guardiola'dan Real Madrid maçı öncesi kötü haber!

Son dakika spor haberleri...İngiltere Milli Takımı'nın Brezilya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Kyler Walker'dan Manchester City'e kötü haber geldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 15:23 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 15:24
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Guardiola'dan Real Madrid maçı öncesi kötü haber!

GUARDIOLA: WALKER'IN REAL MADRID MAÇINA HAZIR OLMAYACAĞINI SÖYLEDİLER

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola yaptığı açıklamada, "Kulüp doktoru gelecek hafta oynayacağımız Real Madrid maçında Kyle Walker'ın hazır olmayacağını söyledi. Ama Kyle Walker özel bir genetiğe sahip. Doktor çok ciddi olduğunu söyledi ama Walker, Walker'dır." ifadelerini kullandı.

WALKER'IN KARNESİ

Kyle Walker, Manchester City formasıyla bu sezon 38 maça çıkt. İngiliz futbolcu bu karşılaşmalarda 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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