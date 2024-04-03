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Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos AEK'i mağlup etti

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Lig play-off'larında sahasında ağırladığı AEK'i 2-1 mağlup etti. Panathinaikos'un gollerini 2. dakikada Anastasios Bakasetas ve 34. dakikada Fotis Ioannidis kaydetti. AEK'in tek golü Domagoj Vida'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 23:38
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Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos AEK'i mağlup etti

Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, sahasında AEK'i 2-1 yendi.

Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan play-off üçüncü hafta maçında Panathinaikos, 32. dakikada Anastasios Bakasetas ve 34. dakikada Fotis Ioannidis'in attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Konuk takımın golü, 5. dakikada Domagoj Vida'dan geldi.

Panathinaikos'ta milli futbolcu Samet Akaydın, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla puanını 62 yapan Panathinaikos, üçüncü sırada yer aldı. Lider PAOK'un bir puan gerisindeki AEK ise 65 puanla ikinci sırada bulunuyor.

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