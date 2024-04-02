Haberler Futbol TFF'den açıklama! "Ligin son haftalarına girilirken..."

TFF'den açıklama! "Ligin son haftalarına girilirken..."

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı. Açıklamada Süper Lig kulüplerine sağduyu ve itidal çağrısında bulunuldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 16:02 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 16:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TFF'den açıklama! "Ligin son haftalarına girilirken..."

TFF, Süper Lig ekiplerine sağduyu ve itidal çağrısında bulunduğu bir açıklama yayımladı.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Futbol Federasyonu olarak; göreve geldiğimiz ilk günden bu yana futbolumuzda sağduyu, iş birliği ve diyalog ortamını güçlendirmek adına samimi bir çaba göstermiş olup, tüm paydaşlarımızı da bu çabaya ortak edebilmek için yoğun bir mesai harcadık. Bu konuda pek çok spor kulübümüzden destek gördük; futbolda birleştirici ve uzlaştırıcı bir anlayışı hâkim kılabilmek adına büyük gayret gösterdik.

Ancak son dönemde üzülerek görmekteyiz ki; ligin son haftalarına girilirken spor kulüplerimizin değerli yöneticilerinden gelen bazı talihsiz açıklamalar, çözüme katkı vermek bir yana çatışmayı körüklemekte ve Türk futboluna ciddi oranda zarar vermektedir.

Rekabette üstünlük ve öncelik kazanabilmek adına sportmenliği, saygıyı, "fair play ruhunu" bir kenara bırakan kulüplerimizin her biri, aslında aynı zamanda Türk sporuna yön veren kültür ve kimliklere, köklü geleneklere sahiptir.

Ancak ne yazık ki bu güzide spor kulüplerimizin günümüz temsilcileri asırlık kültürlerine tezat oluşturacak açıklamalar yapmayı sürekli bir alışkanlık haline getirerek, Türk futboluna ve toplum barışına açıkça zarar vermektedir. Farklı kültürlere, görüşlere, kökene sahip milyonlarca insanın aynı renklere gönül vererek galibiyet sevincinde ve mağlubiyet hüznünde buluşmasını sağlayan futbol, ayrıştırıcı değil birleştirici olmalıdır. Rakibi daha iyisine, daha büyük başarılara teşvik futbolun niteliğini yukarı çekerken, hakarete varan söylemler tabir-i caizse yeşil sahaları çamurlaştırmakta, futbolu zevksiz ve oynanmaz hale getirmekte, spor kültürünü aşağı çekmektedir.

Futbolu koşulsuz seven, sevinçte ve kederde ortaklaşmayı şiar edinen Türk toplumunun bu açıklamalarla sürekli huzursuz edilmesinin hiç kimseye bir faydası olmadığı gibi, ülke futbolunun değerini aşağıya çekecek bu tarz açıklamaların faturasını son tahlilde yine kulüplerimiz ödeyecektir.

İyinin yüceltildiği, kötünün ayıplandığı bir kültürün evlatları olarak bir kez daha futbolun tüm paydaşlarını sağduyulu ve itidalli davranmaya davet ediyoruz.

Adalet değil ayrıcalık isteyen seviyesiz söylem ve tutumlara karşı disiplin talimatlarını ve hukuk çerçevesinde cezai yaptırımları taviz vermeden uygulamaya devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

DİĞER
Asmalı Konak'ın Salih'i ile Zeynep'ini bir de şimdi görün! "Biz de bir zamanlar gençtik" Burak Altay ve Eylem Yıldız'ın değişimleri sosyal medyada trend oldu!
Son dakika: Beşiktaş'ta yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı var! Ölenlerin kimliği belli mi?
Menajerinden flaş açıklama! "Premier Lig'de..."
Zaha'dan Icardi itirafı! Sosyal medyadan açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Panathinaikos - AEK maçı ne zaman?
PSG - Rennes maçı ne zaman?
2024 Mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Beklenti ve tahminler
YUNAN ADALARINA KAPIDA VİZE BAŞLADI 🌴| Kapıda vize nasıl alınır? Hangi adalarda geçerli?
TARIM KREDİ'DE BAYRAM İNDİRİMİ | Binlerce üründe fiyatlar sabitlendi - 2 Nisan Tarım Kredi Market kataloğu
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Panathinaikos - AEK maçı ne zaman? Panathinaikos - AEK maçı ne zaman? 16:33
F.Bahçe Parolapara play-off'lara galibiyetle başladı! F.Bahçe Parolapara play-off'lara galibiyetle başladı! 16:22
Fırtına'nın kamp kadrosu açıklandı! Fırtına'nın kamp kadrosu açıklandı! 16:08
Sakarya Urfa'da kaybetti! Sakarya Urfa'da kaybetti! 16:03
TFF'den açıklama! "Ligin son haftalarına girilirken..." TFF'den açıklama! "Ligin son haftalarına girilirken..." 16:02
Çorum deplasmanda kazandı Çorum deplasmanda kazandı 15:59
Daha Eski
Tour of Mersin içim geri sayım sürüyor! Tour of Mersin içim geri sayım sürüyor! 15:34
Avustralya'da Tolgay Arslan rüzgarı! Avustralya'da Tolgay Arslan rüzgarı! 15:17
PSG - Rennes maçı ne zaman? PSG - Rennes maçı ne zaman? 15:15
Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman? Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman? 15:11
G.Saray'a transfer olacak mı? Rumen gazeteci açıkladı G.Saray'a transfer olacak mı? Rumen gazeteci açıkladı 15:09
Bayer Leverkusen - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman? Bayer Leverkusen - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman? 15:04