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Avustralya'da Tolgay Arslan rüzgarı!

Kariyerinde Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Tolgay Arslan, Avustralya A Ligi'nde Central Coast ile Melbourne City karşı karşıya geldi. Melbourne City'nin 2-1 kaybettiği maçta Tolgay Arslan takımının tek golünü kaydeti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 15:17
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Avustralya'da Tolgay Arslan rüzgarı!

Central Coast ile Melbourne City, Avustralya A Ligi'nde karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Central Coast 2-1 kazanırken, Melbourne City forması giyen Tolgay Arslan bu maçı da boş geçmedi.

TOLGAY ARSLAN TAKIMININ TEK GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmada Melbourne City forması giyen Tolgay Arslan, 50. dakikada fileleri havalandırarak takımının tek golünü kaydetti. 33 yaşındaki futbolcunun böylece toplam attığı gol çift hanelere ulaştı.

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Tolgay Arslan bu sezon Melbourne City formasıyla 25 maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda toplam 10 gol ve 6 asistlik katkı verdi.

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