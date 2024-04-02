Avustralya'da Tolgay Arslan rüzgarı!

Central Coast ile Melbourne City, Avustralya A Ligi'nde karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Central Coast 2-1 kazanırken, Melbourne City forması giyen Tolgay Arslan bu maçı da boş geçmedi.

TOLGAY ARSLAN TAKIMININ TEK GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmada Melbourne City forması giyen Tolgay Arslan, 50. dakikada fileleri havalandırarak takımının tek golünü kaydetti. 33 yaşındaki futbolcunun böylece toplam attığı gol çift hanelere ulaştı.

16 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Tolgay Arslan bu sezon Melbourne City formasıyla 25 maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda toplam 10 gol ve 6 asistlik katkı verdi.