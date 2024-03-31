Panathinaikos 2-3 PAOK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Yunanistan Süper Lig'i Şampiyonluk Turu'nda heyecan sürüyor.
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'un PAOK'u konuk ettiği maç misafir takımın 3-2'lik galibiyeti ile sona erdi.
Konuk ekibin gollerini 2. dakikada Despodov, 37'de Thomas ve 89. dakikada penaltıdan Schwab kaydetti.
Panathinaikos'un gollerini 29. ve 90+3'te Bernard kaydetti.
Ayrıca 88. dakikada ev sahibi takımda Palacios kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu maçın ardından PAOK 63 puanla Şampiyonluk Turu grubunda 1. sırada yer alırken Panathinaikos 59 puanla 3. sırada yer alıyor.