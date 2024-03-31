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AEK Atina 1-0 Olympiakos (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi Olympiakos, deplasmanda konuk olduğu AEK Atina’ya 1-0 mağlup oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2024 Pazar 23:25
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AEK Atina 1-0 Olympiakos (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi Olympiakos, deplasmanda konuk olduğu AEK Atina'ya 1-0 mağlup oldu.

Yunanistan Süper Lig Şampiyonluk Turu ikinci maçında Olympiakos, AEK Atina'ya konuk oldu. OPAP Arena'da oynanan mücadele AEK Atina'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 90+1'inci dakikada Niclas Eliasson attı. Bu karşılaşmanın ardından AEK Atina, 65 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Kompilasyon ise 57 puanla 4'üncü sırada yer aldı.

OLYMPIAKOS, KONFERANS LİGİ'NDE FENERBAHÇE İLE KARŞILAŞACAK

Olympiakos, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Eşleşmenin ilk maçı 11 Nisan'da Yunan ekibinin sahasında oynanacak. Rövanş karşılaşmasına ise 18 Nisan'da sarı-lacivertliler ev sahipliği yapacak.

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