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Bafetimbi Gomis'ten emeklilik açıklaması!

Galatasaray'da 2 şampiyonluk kazanan Fransız forvet Bafetimbi Gomis, kariyerini Japon Ligi ekiplerinden Kawasaki Frontale'de sürdürüyor. 38 yaşındaki yıldız, emeklilikle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 11:47
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Bafetimbi Gomis'ten emeklilik açıklaması!

Japon ekibi Kawasaki Frontale'de forma giyen Bafetimbi Gomis, kariyerinin son dönemine dair açıklamalarda bulundu.

38 yaşındaki oyuncu Fransız basınından Maxi Foot'a yaptığı açıklamada, kariyerini şık bir şekilde bitirmek istediğini ve Japonya tercihinin ana sebebi olarak bunu göstereceğini söyledi.

Gomis'in yaptığı açıklamalar şöyle:

"Bulunduğum kulüpler sayesinde birçok ülkeyi gördüm. Türkiye ve Suudi Arabistan'da tüm bireysel ve kolektif şampiyonlukları kazandıktan sonra yeni bir ülke keşfetmek ve kariyerimi şık bir şekilde bitirmek istedim."

Bu sezon Kawasaki Frontale formasıyla 7 resmi maça çıkan Gomis, bu maçlarda herhangi bir skor katkısı yapamadı.

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