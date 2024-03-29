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Ali Koç Kulüpler Birliği başkanlığına devam edecek!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Yıldırım, 17 kulübün Ali Koç'a destek verdiğini ve Ali Koç'un göreve devam edeceğini dile getirdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 16:13
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Ali Koç Kulüpler Birliği başkanlığına devam edecek!

Trendyol Süper Lig'den 17 kulüp, Ali Koç'un Kulüpler Birliği Başkanı olarak devam etmesini oy birliğiyle kabul etti.

Konuyla ilgili konuşan Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Ali Bey'in başkanlıktan ayrılma talebini kabul etmedik ve göreve devam etmesi için 17 kulübümüz de kendisine destek verdi. O da bizi kırmadı ve göreve devam edeceğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç ise, "Kulüpler Birliği'nde yeni bir başkan değişikliğinin bu süreçte gerekli olmadığını düşünüyoruz. Ali Koç'un, tüm kulüplerin menfaatlerini düşünerek hareket ettiğini biliyoruz. Teklifimizi kabul ettiği için teşekkür ediyoruz." dedi.

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