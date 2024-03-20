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Hull City'de Liam Rosenior: Hedefimiz Premir Lig!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin teknik direktörü Liam Rosenior, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rosenior, "Tüm engelleri aşarak play-off'lardan Premier Lig'e çıkacağımıza, bunu başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 11:29
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Hull City'de Liam Rosenior: Hedefimiz Premir Lig!

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin teknik direktörü Liam Rosenior, hedefinin takımıyla Premier Lig'de mücadele etmek olduğunu söyledi.

Hull City'i çalıştıran 39 yaşındaki Rosenior, milli maç arasında Antalya'da kamp yaptıkları otelde yaptığı açıklamada, ligde 9 maçlarının kaldığını, heyecanın giderek arttığını ifade etti.

Premier Lig'in hep rüyalarını süslediğini dile getiren Rosenior, "Premier Lig, Championship'te mücadele eden takımların her yıl kurduğu bir rüya. Benim de en büyük hedefim Premier Lig. Tabii bu hedefe ulaşabilmek için istikrarlı olmanız lazım, takımın formunda olması lazım. Çok çalışmanız gerekiyor. Championship, sezonda 46 maçın oynandığı uzun bir maraton. Tüm engelleri aşarak play-off'lardan Premier Lig'e çıkacağımıza, bunu başaracağımıza inanıyorum." dedi.

"TÜRK OYUNCULAR ÇOK DÜZGÜN KARAKTERLİ"

Antalya'da güzel, güneşli bir havanın kendilerini karşıladığını ve bir haftalık kamp döneminin takıma iyi geleceğini belirten İngiliz teknik adam, "Ligde 29 Mart'taki rakibimiz Stoke City. Onun ardında da lider Leeds United'la karşılaşacağız. Hiç kolay rakibimiz yok. Championship'teki birçok takımın Premier Lig geçmişi var. Bu yüzden hepsi çok zorlu ekip. Her maçı kaybedebilir ya da kazanabilirsiniz. Burası inanılmaz bir lig." diye konuştu.

Takımdaki Türk futbolcular Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür hakkında da konuşan Rosenior, "Onları seviyorum. Abduş (Abdülkadir) yeni geldi ama takıma uyumu çok iyi. Ozan Tufan ise olağanüstü bir oyuncu. 16 aydan beri beraberiz. Takımdan ayrılan Doğukan'la da çalışmak güzeldi. Türk oyuncular futbolculuktan öte çok düzgün karakterli kişiler." ifadelerini kullandı.

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