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Nottingham Forest'a flaş ceza!

Son dakika spor haberleri... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'a 4 puan silme cezası verildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 18:09
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Nottingham Forest'a flaş ceza!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Premier Lig karlılık ve sürdürülebilirlik kurallarının ihlali nedeniyle puan silme cezasına çarptırıldı.

The Athletic'in haberine göre; 4 puan silme cezası alan Nottingham Forest, 25 puandan 21 puana düştü ve 18. sıraya gerileyerek küme düşme potasına inmiş oldu.

Öte yandan haberde; kulübün karara itiraz etmesi halinde 15 Nisan'a kadar savunmasını yapması ve 24 Mayıs'a kadar davanın sonuçlanmasının gerektiği kaydedildi.

Daha önce Everton da aynı sebepten dolayı 10 puan silme cezasına çarptırılmış, kulübün itirazları sonrası ceza 6 puana indirilmişti.

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