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TFF'den yeni yayın kararı! 2. ve 3. Lig maçları...

TFF, YouTube kanalından yapılan test yayınlarının başarılı olması sonucu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den canlı yayınlanacak maç sayısının 10'a çıkartıldığını açıkladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 09:38 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 09:42
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TFF'den yeni yayın kararı! 2. ve 3. Lig maçları...

TFF YouTube kanalından yapılan test yayınlarının başarılı olması sonucu her hafta TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den birer maç olarak canlı yayınlanan maç sayısı, TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile 10'a çıkartıldı.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den her hafta 10 maç TFF YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Yayınlanacak olan müsabakaların listesi şu şekilde:

16 Mart 2024 Cumartesi

TFF 3. Lig 1. Grup

14.00 52 Orduspor FK - Edirnespor

TFF 3. Lig 2. Grup

14.00 Kemerkent Bulvarspor - TPAO Batman Petrol Spor A.Ş.

TFF 3. Lig 3. Grup

14.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş. - Darıca Gençlerbirliği A.Ş.

TFF 3. Lig 4. Grup

14.00 İDAŞ Çatalcaspor - Orduspor 1967 A.Ş.

17 Mart 2024 Pazar

TFF 2. Lig Beyaz Grup

14.00 Zonguldak Kömürspor A.Ş. - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup

14.00 Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü - Düzce Cam Düzcespor

14.00 Etimesgut Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler

TFF 3. Lig 2. Grup

14.00 Amber Çay Eynesil Belediye Spor - Amasyaspor Futbol Kulübü

TFF 3. Lig 3. Grup

14.00 Karaköprü Belediye Spor - Belediye Kütahyaspor

TFF 3. Lig 4. Grup

14.00 Tokat Belediye Plevne Spor - Sebat Gençlik Spor

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