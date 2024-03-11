Haberler Futbol Futboldan men edilen Paul Pogba'ya şok teklif!

Futboldan men edilen Paul Pogba'ya şok teklif!

Doping kullanımı nedeniyle futboldan 4 yıl men cezası alan Juventus'un, Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba'ya enteresen bir teklif geldi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 16:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Futboldan men edilen Paul Pogba'ya şok teklif!

Fransız yıldız Paul Pogba son olarak doping kullanımı nedeniyle futboldan 4 yıl men cezası almıştı. 30 yaşındaki oyuncuya Tuttusport'ta yer alan habere göre Rusya'da ünlüler tarafından düzenlenen Medya Futbol Ligi takımlarından Broke Boys teklif iletti.

RESMEN AÇIKLADI!

Broke Boys Sportif Direktörü Artjom Chatjaturjan'ın yaptığı açıklamada, "Şaka gibi görünebilir ama onu aradık. Şu ana kadar kibarca reddetti. Umutsuz bir an yaşıyor ve bunu kabullenmek için zamana ihtiyacı var, Pogba dünyanın en iyi futbolcularından biri ve uzun süre oynayamayacak." ifadeleri yer aldı.

Pogba'ya aylık 1.168 Sterlin maaş(yaklaşık 1.300 Euro/37 TL) ve diğer oyuncularla paylaşılmayacak "lüks" konaklama ibi avantajlar içeren bir teklifin sunulduğu aktarıldı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Tottenham Nelsson'dan vazgeçmişti! Nedeni ortaya çıktı...
Ankara'da güvenlik toplantısı: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi
Zaniolo neye uğradığını şaşırdı!
F.Bahçe istiyordu G.Saray devreye girdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aday kadro açıklandı! 18 Yaş Altı...
Kroos ve Modric rekora gidiyor!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aday kadro açıklandı! 18 Yaş Altı... Aday kadro açıklandı! 18 Yaş Altı... 16:43
Kroos ve Modric rekora gidiyor! Kroos ve Modric rekora gidiyor! 16:35
Beşiktaş'tan flaş açıklama! Beşiktaş'tan flaş açıklama! 16:16
Pogba'ya şok teklif! Maç başı 37 lira... Pogba'ya şok teklif! Maç başı 37 lira... 16:11
F.Bahçe'ye Becao müjdesi! F.Bahçe'ye Becao müjdesi! 15:39
Beşiktaş Gaziantep deplasmanında! Beşiktaş Gaziantep deplasmanında! 15:36
Daha Eski
Manu'dan orta sahaya dev hamle! Manu'dan orta sahaya dev hamle! 15:22
F.Bahçe rövanşa odaklandı! F.Bahçe rövanşa odaklandı! 14:52
Al Ittihad - Al Hilal maçı ne zaman? Al Ittihad - Al Hilal maçı ne zaman? 14:43
Fırtına'dan F.Bahçe maçı öncesi flaş sözler! Fırtına'dan F.Bahçe maçı öncesi flaş sözler! 14:40
G.Saray ve F.Bahçe istiyordu! Can Uzun... G.Saray ve F.Bahçe istiyordu! Can Uzun... 14:34
Zaniolo neye uğradığını şaşırdı! Zaniolo neye uğradığını şaşırdı! 14:32