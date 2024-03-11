Futboldan men edilen Paul Pogba'ya şok teklif!

Fransız yıldız Paul Pogba son olarak doping kullanımı nedeniyle futboldan 4 yıl men cezası almıştı. 30 yaşındaki oyuncuya Tuttusport'ta yer alan habere göre Rusya'da ünlüler tarafından düzenlenen Medya Futbol Ligi takımlarından Broke Boys teklif iletti.

RESMEN AÇIKLADI!

Broke Boys Sportif Direktörü Artjom Chatjaturjan'ın yaptığı açıklamada, "Şaka gibi görünebilir ama onu aradık. Şu ana kadar kibarca reddetti. Umutsuz bir an yaşıyor ve bunu kabullenmek için zamana ihtiyacı var, Pogba dünyanın en iyi futbolcularından biri ve uzun süre oynayamayacak." ifadeleri yer aldı.

Pogba'ya aylık 1.168 Sterlin maaş(yaklaşık 1.300 Euro/37 TL) ve diğer oyuncularla paylaşılmayacak "lüks" konaklama ibi avantajlar içeren bir teklifin sunulduğu aktarıldı.