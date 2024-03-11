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Al Nassr 4 - 3 Al Ain (MAÇ SONUCU - ÖZET) | AFC Şampiyonlar Ligi

AFC Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Al Ain'e 1-0 mağlup olan Al Nassr, rövanşta rakibini uzatmalarda 4-3 mağlup ederek karşılaşmayı penaltılara götürdü. Penaltı atışlarında 3-1 ile zafere ulaşan Al Ain, adını yarı finale yazdırdı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 01:17 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 01:21
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Al Nassr 4 - 3 Al Ain (MAÇ SONUCU - ÖZET) | AFC Şampiyonlar Ligi

AFC Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Al Nassr ile Al Ain karşı karşıya geldi.

İlk maçta 1-0 mağlup olan Al Nassr, karşılaşmanın normal süresini 3- 2, uzatmaları ise 4-3 kazanarak turu penaltılara taşımayı başardı.

Penaltılarda 3-1 üstünlük kuran Al Ain, adını AFC Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yazdırdı.

Al Nassr'ın gollerini 45+5'te Ghareeb, 51. dakikada kendi kalesine Saeed, 72. dakikada Telles ve 118. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo atarken, konuk takımın golleri 28 ile 45. dakikalarda Rahimi, ve 103. dakikada Al Shamsi kaydetti.

Penaltılarda Al Nassr cephesinde Ronaldo atışı gole çevirirken; Brozovic, Telles ve Otavio atıştan yararlanamadı.

Al Ain'da ise Rahimi, Romero ve Al Shamsi penaltı atışlarında hata yapmadı.

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